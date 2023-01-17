Подъякова (Султанова) Назия Садртдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подъякова (Султанова) Назия Садртдиновна

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Место рождения

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1955

Отец: Султанов Садертдин Хузинович

Мать: Султанова Назибэ Хэйернесовна

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1976

Сын: Подъяков Вадим Анатольевич

Отец ребёнка: Подъяков Анатолий Николаевич

Карпогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.05.1983

Сын: Подъяков Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Подъяков Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Подъяков Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подъяков Анатолий Николаевич

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