Подъякова (Султанова) Назия Садртдиновна
Место рождения
Дата рождения12.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1955
Рождение ребёнка
11.05.1976
Сын: Подъяков Вадим Анатольевич
Отец ребёнка: Подъяков Анатолий Николаевич
Карпогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.05.1983
Сын: Подъяков Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Подъяков Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Подъяков Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно