Мошкин Анатолий Григорьевич
мужской, родился 24.05.1940
умер 22.02.2011
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
село Ново-Павловка Киргизская ССР
Рождение ребёнка
13.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.02.2011