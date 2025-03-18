Мошкин Анатолий Григорьевич 24.05.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мошкин Анатолий Григорьевич

Автор
НЗ
Завьялов Н.

мужской, родился 24.05.1940

умер 22.02.2011

Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

село Ново-Павловка Киргизская ССР

Рождение ребёнка
13.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.02.2011

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