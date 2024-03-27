Заика Степан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаика Степан Данилович

Заика Степан Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Заика Даниил

Мать: (Заика) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заика Иван

Мать ребёнка: Заика (Боженко) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заика Константин

Мать ребёнка: Заика (Боженко) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заика Николай Степанович

Мать ребёнка: Заика (Боженко) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Заика) Мария

Мать ребёнка: Заика (Боженко) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заика (Боженко) Евдокия

Рождение ребёнка
17.02.1919

Сын: Заикин Федор Степанович

Мать ребёнка: Заика (Боженко) Евдокия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.