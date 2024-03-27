Заика Степан Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Заика Даниил
Мать: (Заика) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заика Иван
Мать ребёнка: Заика (Боженко) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заика Константин
Мать ребёнка: Заика (Боженко) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заика (Боженко) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Заика) Мария
Мать ребёнка: Заика (Боженко) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заика (Боженко) Евдокия
Рождение ребёнка
17.02.1919
Мать ребёнка: Заика (Боженко) Евдокия
Смерть
Неизвестно