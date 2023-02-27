Ширяева Нина Ивановна
Место рожденияБыково Тюменцевского района Алтайского края
Дата рождения29.10.1952
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1952
Отец: Ширяев Иван Иосифович
Рождение ребёнка
26.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности