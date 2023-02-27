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Ширяева Нина Ивановна

Место рождения

Быково Тюменцевского района Алтайского края

Дата рождения

29.10.1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1952

Отец: Ширяев Иван Иосифович

Мать: Батищева Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
26.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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