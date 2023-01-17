Марьина Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1876
Бракосочетание
18.01.1876
Рождение ребёнка
03.09.1879 ст.
Отец ребёнка: Чернядев Георгий Маркович
Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.10.1880 ст.
Сын: Чернядев Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Чернядев Георгий Маркович
Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно