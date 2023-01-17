Марьина Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьина Елизавета Васильевна

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Место рождения

Коробовская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
18.01.1876

Муж: Чернядев Георгий Маркович

Бракосочетание
18.01.1876

Муж: Чернядев Георгий Маркович

Рождение ребёнка
03.09.1879 ст.

Сын: Чернядев Сергей Егорович

Отец ребёнка: Чернядев Георгий Маркович

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.10.1880 ст.

Сын: Чернядев Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Чернядев Георгий Маркович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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