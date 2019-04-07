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Коваленко Мирослава Александровна
Коваленко Мирослава Александровна
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
07.04.2019
Пол
Женский
Отец
Коваленко Александр Федорович
1980 г.р.
Мать
Коваленко (Яковенко) Анастасия Николаевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2019
Отец:
Коваленко Александр Федорович
Мать:
Коваленко Анастасия Николаевна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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