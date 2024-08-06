Борисенко Евдокия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1907 ст.
Дочь: (Борисенко) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Борисенко Семен Михайлович
Новобелозеровка, Таврический муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно