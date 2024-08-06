Борисенко Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко Евдокия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенко Семен Михайлович

Рождение ребёнка
26.05.1907 ст.

Дочь: (Борисенко) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Борисенко Семен Михайлович

Новобелозеровка, Таврический муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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