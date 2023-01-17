Богданова (Добрина) Олимпиада Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти03.01.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1859
Рождение ребёнка
18.08.1874
Сын: Богданов Адриан Георгиевич
Отец ребёнка: Богданов Георгий Иванович
Смерть
03.01.1877
Причина смерти: Во время родов
Похороны
Неизвестно
Мирское кладбище