Богданова (Добрина) Олимпиада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Добрина) Олимпиада Ивановна

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Место рождения

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1840

Дата смерти

03.01.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
04.11.1859

Муж: Богданов Георгий Иванович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.08.1874

Сын: Богданов Адриан Георгиевич

Отец ребёнка: Богданов Георгий Иванович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
03.01.1877
Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: Во время родов
Похороны
Неизвестно
Мирское кладбище
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