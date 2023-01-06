Дутов Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дутов Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1917

Сын: Дутов Иван Павлович

Мать ребёнка: Дутова Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дутова Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дутов Степан Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дутов Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дутов Павел Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дутов Сергей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дутов Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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