Мартиненко Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартиненко Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартиненко Артем Дмитриев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мартиненко Дмитрий Артемов

Отец ребёнка: Мартиненко Артем Дмитриев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Мартиненко) Татияна Артемова

Отец ребёнка: Мартиненко Артем Дмитриев

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 258
Смерть
Неизвестно

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