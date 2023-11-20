Дурнова Лукерья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Сын: Дурнов Кондратий Степанов
Отец ребёнка: Дурнов Степан Ларионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Дурнова Анна Степанова
Отец ребёнка: Дурнов Степан Ларионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Дочь: Дурнова Салмонида Степанова
Отец ребёнка: Дурнов Степан Ларионов
Рождение ребёнка
15.10.1782 ст.
Сын: Дурнов Ефим Степанов
Отец ребёнка: Дурнов Степан Ларионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Отец ребёнка: Дурнов Степан Ларионов
Смерть
Неизвестно