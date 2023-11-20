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Дурнова Лукерья Михайлова

Место рождения

Крюково, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1744 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Крюково, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнов Степан Ларионов

Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Сын: Дурнов Кондратий Степанов

Отец ребёнка: Дурнов Степан Ларионов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Дурнова Анна Степанова

Отец ребёнка: Дурнов Степан Ларионов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Дочь: Дурнова Салмонида Степанова

Отец ребёнка: Дурнов Степан Ларионов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.10.1782 ст.

Сын: Дурнов Ефим Степанов

Отец ребёнка: Дурнов Степан Ларионов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Дурнов Зиновий Степанов

Отец ребёнка: Дурнов Степан Ларионов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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