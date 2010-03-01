Зиядетдинова (Мусина) Райся
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1934
Дата смерти?.03.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1934
Отец: Мусин Исхак
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1953
Сын: Зиядетдинов Рафик
Отец ребёнка: Зиядетдинов Абдулбари
Рождение ребёнка
Около 1958
Дочь: (Зиядетдинова) Раянǝ
Отец ребёнка: Зиядетдинов Абдулбари
Рождение ребёнка
11.11.1961
Сын: Зиядетдинов Амир
Отец ребёнка: Зиядетдинов Абдулбари
Развод
До 1990
Смерть
?.03.2010
Похороны
Неизвестно