Зиядетдинова (Мусина) Райся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиядетдинова (Мусина) Райся

Зиядетдинова (Мусина) Райся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1934

Дата смерти

?.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1934

Отец: Мусин Исхак

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиядетдинов Абдулбари

Рождение ребёнка
28.09.1953

Сын: Зиядетдинов Рафик

Отец ребёнка: Зиядетдинов Абдулбари

Рождение ребёнка
Около 1958

Дочь: (Зиядетдинова) Раянǝ

Отец ребёнка: Зиядетдинов Абдулбари

Рождение ребёнка
11.11.1961

Сын: Зиядетдинов Амир

Отец ребёнка: Зиядетдинов Абдулбари

Развод
До 1990

Муж: Зиядетдинов Абдулбари

Смерть
?.03.2010
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.