Никулина (Архипова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Архипова) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Павел Кузьмич

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1951

Сын: Никулин Иван

Отец ребёнка: Никулин Павел Кузьмич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Павел Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Первомайское кладбище, г.Воронеж
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