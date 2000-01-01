Никулина (Архипова) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 25.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Павел Кузьмич
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
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Рождение ребёнка
1951
Сын: Никулин Иван
Отец ребёнка: Никулин Павел Кузьмич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Первомайское кладбище, г.Воронеж