Макухин (Шепетькина) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухин (Шепетькина) Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1900

Дата смерти

27.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Макухин Василий Павлович

Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
16.11.1928

Дочь: Кравченко Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
04.04.1939

Сын: Макухин Иван Павлович

Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
11.08.1940

Дочь: Кравченко Нина Павловна

Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич

Смерть
27.12.1991
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