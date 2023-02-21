Макухин (Шепетькина) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1900
Дата смерти27.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
16.11.1928
Дочь: Кравченко Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
04.04.1939
Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
11.08.1940
Дочь: Кравченко Нина Павловна
Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич
Смерть
27.12.1991