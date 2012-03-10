Васильев Александр
Место рождения
Дата рождения21.09.1930
Дата смерти10.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1930
Отец: Васильев Дмитрий Васильевич
Мать: Васильева Домникия
Рождение ребёнка
01.08.1955
Усть-Тискос, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.1960
Рождение ребёнка
25.02.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Мария Ивановна
Смерть
10.03.2012
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область