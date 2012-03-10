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Васильев Александр

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Место рождения

Любестово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.09.1930

Дата смерти

10.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1930

Отец: Васильев Дмитрий Васильевич

Мать: Васильева Домникия

Любестово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Мария Ивановна

Усть-Тискос, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Мария Ивановна

Смерть
10.03.2012
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
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