Никоненко Данил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никоненко Данила
Мать ребёнка: Никоненко (Евсина) Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никоненко Карпо
Мать ребёнка: Никоненко (Евсина) Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никоненко Аким
Мать ребёнка: Никоненко (Евсина) Меланья
Бракосочетание
Неизвестно