Никоненко Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никоненко Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никоненко Данила

Мать ребёнка: Никоненко (Евсина) Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никоненко Карпо

Мать ребёнка: Никоненко (Евсина) Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никоненко Аким

Мать ребёнка: Никоненко (Евсина) Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никоненко (Евсина) Меланья

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