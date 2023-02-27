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Комков Никифор Илларионович

Место рождения

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комков Илларион

Мать: не указана

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комков Михаил Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комков Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комков Василий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ермакова (Комкова) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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