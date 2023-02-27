Комков Никифор Илларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комков Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комков Михаил Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комков Василий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ермакова (Комкова) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно