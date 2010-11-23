Байструкова (Масленникова) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байструкова (Масленникова) Надежда Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1934

Дата смерти

23.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1934

Отец: Масленников Константин

Мать: Масленникова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
21.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.1965

Сын: Байструков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.11.2010
Похороны
Неизвестно
Гусинобродское кладбище, квартал 80н
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