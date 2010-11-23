Байструкова (Масленникова) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1934
Дата смерти23.11.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1934
Рождение ребёнка
21.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1965
Сын: Байструков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.11.2010
Похороны
Неизвестно
Гусинобродское кладбище, квартал 80н