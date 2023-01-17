Боков Аверьян Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Боков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1642
Сын: Боков Герасим Аверьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно