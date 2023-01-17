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Боков Аверьян Федорович

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Боков Федор

Мать: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1642

Сын: Боков Герасим Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Иван Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Кирилл Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Иван Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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