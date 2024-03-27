Вахитова (Рахимова) Латфикамал Загретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахитова (Рахимова) Латфикамал Загретдиновна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Мать: Рахимова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1908

Дочь: Юсупова Минниса Арслановна

Отец ребёнка: Вахитов Арслан

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Минникамал Арслановна

Отец ребёнка: Вахитов Арслан

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Салямова Минсулу Арслановна

Отец ребёнка: Вахитов Арслан

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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