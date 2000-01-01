Кокорин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Кокорин Павел Ильич

Мать: Кокорина Марфа Алексеевна

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