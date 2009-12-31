Свитюк Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свитюк Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1959

Дата смерти

31.12.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свитюк Алексей Алексеевич

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
31.12.2009
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Тулун, город Тулун, Иркутская область
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