Свитюк Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1959
Дата смерти31.12.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свитюк Алексей Алексеевич
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
31.12.2009
Похороны
Неизвестно