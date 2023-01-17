Сысоева Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Пелагея Андреевна

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Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.11.1865 ст.

Сын: Сысоев Николай Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Иван Павлович

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
03.02.1870 ст.

Сын: Сысоев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Иван Павлович

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.07.1872 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Иван Павлович

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.10.1874

Сын: Сысоев Косьма Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Иван Павлович

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Феодор Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Иван Павлович

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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