Сысоева Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1865 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Иван Павлович
Рождение ребёнка
03.02.1870 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Иван Павлович
Рождение ребёнка
26.07.1872 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Иван Павлович
Рождение ребёнка
28.10.1874
Отец ребёнка: Сысоев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сысоев Иван Павлович
Смерть
Неизвестно