Устинова (Андрейцева )Пелагея Леоньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Устинов Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрейцев Сергей Емельянович
Отец ребёнка: Андрейцев Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрейцев Митя Емельянович
Отец ребёнка: Андрейцев Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрейцев Рая Емельяновна
Отец ребёнка: Андрейцев Емельян Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно