Устинова (Андрейцева )Пелагея Леоньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Андрейцева )Пелагея Леоньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Устинов Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрейцев Сергей Емельянович

Отец ребёнка: Андрейцев Емельян Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрейцев Митя Емельянович

Отец ребёнка: Андрейцев Емельян Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрейцев Рая Емельяновна

Отец ребёнка: Андрейцев Емельян Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрейцев Емельян Васильевич

Смерть
Неизвестно

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