Кузнецова Сиклитикия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Сиклитикия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1899 ст.

Сын: Кузнецов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андрианович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Андрианович

Смерть
Неизвестно
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