Ткаченко Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Яков

Мать: Павлова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Петро Захарович

Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Яков Захарович

Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Николай Захарович

Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мороз Лидия Захаровна

Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красюк (Маркина) Адель Захаровна

Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логвиненко Людмила Захаровна

Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Анатолий Захарович

Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1948

Дочь: Маркина Александровна Захаровна

Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович

Смерть
Неизвестно

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