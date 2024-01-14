Ткаченко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Яков
Мать: Павлова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Николай Захарович
Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мороз Лидия Захаровна
Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красюк (Маркина) Адель Захаровна
Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логвиненко Людмила Захаровна
Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Анатолий Захарович
Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1948
Дочь: Маркина Александровна Захаровна
Отец ребёнка: Ткаченко Захар Иванович
Смерть
Неизвестно