Брусков Фёдор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1918
Дата смерти09.04.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1918
Отец: Брусков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брускова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
18.08.1951
Мать ребёнка: Брускова Зоя Павловна
Смерть
09.04.1999