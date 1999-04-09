Брусков Фёдор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрусков Фёдор Павлович

Брусков Фёдор Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1918

Дата смерти

09.04.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1918

Отец: Брусков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брускова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
18.08.1951

Сын: Брусков Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Брускова Зоя Павловна

Смерть
09.04.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close