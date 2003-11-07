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Дорофеев Виктор Сергеевич
Дорофеев Виктор Сергеевич
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Место рождения
Фёдоровка
Дата рождения
07.11.2003
Пол
Мужской
Отец
Дорофеев Сергей Николаевич
1971 г.р.
Мать
Дорофеева (Шевченко) Людмила Григорьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2003
Отец:
Дорофеев Сергей Николаевич
Мать:
Дорофеева Людмила Григорьевна
Фёдоровка
Место жительства
С 2003
Фёдоровка
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