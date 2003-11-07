Дорофеев Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Виктор Сергеевич

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Место рождения

Фёдоровка

Дата рождения

07.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2003

Отец: Дорофеев Сергей Николаевич

Мать: Дорофеева Людмила Григорьевна

Место жительства
С 2003
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