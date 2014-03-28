Михайлова (Палова) Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Павлов Яков Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зинаида Харлампиевна
Отец ребёнка: Михайлов Харлампий Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1925
Дочь: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна
Отец ребёнка: Михайлов Харлампий Петрович
СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Рождение ребёнка
1927
Сын: Михайлов Арсентий Харлампьевич
Отец ребёнка: Михайлов Харлампий Петрович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ольга Харлампиевна
Отец ребёнка: Михайлов Харлампий Петрович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Александра Харлампиевна
Отец ребёнка: Михайлов Харлампий Петрович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Евгения Харлампиевна
Отец ребёнка: Михайлов Харлампий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980