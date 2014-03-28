Михайлова (Палова) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Палова) Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Павлов Яков Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Зинаида Харлампиевна

Отец ребёнка: Михайлов Харлампий Петрович

Рождение ребёнка
06.08.1925

Дочь: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна

Отец ребёнка: Михайлов Харлампий Петрович

СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Рождение ребёнка
1927

Сын: Михайлов Арсентий Харлампьевич

Отец ребёнка: Михайлов Харлампий Петрович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ольга Харлампиевна

Отец ребёнка: Михайлов Харлампий Петрович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Александра Харлампиевна

Отец ребёнка: Михайлов Харлампий Петрович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Евгения Харлампиевна

Отец ребёнка: Михайлов Харлампий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Харлампий Петрович

Смерть
1980
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