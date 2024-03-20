Сенотрусов Валентин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенотрусов Валентин Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Сенотрусов Григорий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сенотрусова Лидия

Рождение ребёнка
10.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сенотрусова Лидия

пос. Липовцы, Октябрьский район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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