Сенотрусов Валентин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Сенотрусов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сенотрусова Лидия
Рождение ребёнка
10.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сенотрусова Лидия
пос. Липовцы, Октябрьский район, Приморский край
Смерть
Неизвестно