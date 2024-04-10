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Кузьмина (Рыкова) Манефа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1904

Дата смерти

20.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904

Отец: Рыков Иван

Мать: Рыкова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Аркадий

Рождение ребёнка
28.02.1926

Сын: Моряшов Владилен

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.01.1936

Дочь: Орехова (Кузьмина) Лилия

Отец ребёнка: Кузьмин Аркадий

Рождение ребёнка
24.05.1938

Дочь: Максимова (Кузьмина) Эмма

Отец ребёнка: Кузьмин Аркадий

Смерть
20.01.1961
Причина смерти: инфаркт

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