Кузьмина (Рыкова) Манефа
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1904
Дата смерти20.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904
Отец: Рыков Иван
Мать: Рыкова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Аркадий
Рождение ребёнка
28.02.1926
Сын: Моряшов Владилен
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
04.01.1936
Дочь: Орехова (Кузьмина) Лилия
Отец ребёнка: Кузьмин Аркадий
Рождение ребёнка
24.05.1938
Дочь: Максимова (Кузьмина) Эмма
Отец ребёнка: Кузьмин Аркадий
Смерть
20.01.1961
Причина смерти: инфаркт