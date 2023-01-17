Кондрашкин Александр Назарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Рождение ребёнка
19.11.1898
Сын: Кондрашкин Иосиф Александрович
Мать ребёнка: Кондрашкина Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1903
Дочь: Черникова Марфа Александровна
Мать ребёнка: Кондрашкина Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906
Сын: Кондрашкин Степан Александрович
Мать ребёнка: Кондрашкина Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909
Сын: Кондрашкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Кондрашкина Анисья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно