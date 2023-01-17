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Кондрашкин Александр Назарович

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Место рождения

Ясные Зори, Макушинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Кондрашкин Назар Ефимович

Мать: Кондрашкина Марфа Ермолаевна

Ясные Зори, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.11.1898

Сын: Кондрашкин Иосиф Александрович

Мать ребёнка: Кондрашкина Анисья Николаевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.10.1903

Дочь: Черникова Марфа Александровна

Мать ребёнка: Кондрашкина Анисья Николаевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906

Сын: Кондрашкин Степан Александрович

Мать ребёнка: Кондрашкина Анисья Николаевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909

Сын: Кондрашкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Кондрашкина Анисья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашкина Анисья Николаевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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