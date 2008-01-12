Мазий (Пономаренко) Анастасия Михайловна
Место рожденияСело Ивановка
Дата рождения05.02.1930
Дата смерти12.01.2008
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1930
Рождение ребёнка
13.04.1950
Дочь: Горбанева (Мазий) Валентина
Отец ребёнка: Мазий Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
15.03.1952
Дочь: Джевага (Мазий) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Мазий Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
12.10.1963
Дочь: Супик (Мазий) Елена
Отец ребёнка: Мазий Михаил Николаевич
Смерть
12.01.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно