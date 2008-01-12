Мазий (Пономаренко) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазий (Пономаренко) Анастасия Михайловна

Место рождения

Село Ивановка

Дата рождения

05.02.1930

Дата смерти

12.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1930

Отец: Пономаренко Михаил Васильевич

Мать: Пономаренко (Горбова) Ксения Павловна

Рождение ребёнка
13.04.1950

Дочь: Горбанева (Мазий) Валентина

Отец ребёнка: Мазий Михаил Николаевич

Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.1952

Дочь: Джевага (Мазий) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Мазий Михаил Николаевич

Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.10.1963

Дочь: Супик (Мазий) Елена

Отец ребёнка: Мазий Михаил Николаевич

Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
12.01.2008
Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край

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