Марина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Тимофеевна

Марина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Кириллович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Самуил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Кириллович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Кириллович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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