Марина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Самуил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Кириллович
Смерть
Неизвестно