Ефимов Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1935 по 1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1923
Дочь: Ефимова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
31.12.1925
Дочь: Смирнова (Ефимова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
28.07.1928
Дочь: Самохина (Ефимова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
28.03.1932
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия Прохоровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
С 1935 по 1937