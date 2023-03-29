Ефимов Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1935 по 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
10.03.1923

Дочь: Ефимова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
31.12.1925

Дочь: Смирнова (Ефимова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
28.07.1928

Дочь: Самохина (Ефимова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
28.03.1932

Сын: Ефимов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия Прохоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
С 1935 по 1937

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