Восторгов Василий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Восторгов Михаил Васильев
Мать: Любовь Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Восторгова) Нина Васильева
Мать ребёнка: Восторгова Лидия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Восторгова Лидия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1895
Сын: Восторгов Леонид Васильев
Мать ребёнка: Восторгова Лидия Васильева
Рождение ребёнка
01.07.1898
Сын: Восторгов Сергей Васильев
Мать ребёнка: Восторгова Лидия Васильева
Рождение ребёнка
30.08.1911
Мать ребёнка: Восторгова Лидия Васильева
Смерть
Неизвестно