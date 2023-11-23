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Восторгов Василий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Восторгов Михаил Васильев

Мать: Любовь Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Восторгова) Нина Васильева

Мать ребёнка: Восторгова Лидия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Восторгов Петр Васильев

Мать ребёнка: Восторгова Лидия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Восторгова Лидия Васильева

Рождение ребёнка
11.03.1895

Сын: Восторгов Леонид Васильев

Мать ребёнка: Восторгова Лидия Васильева

Рождение ребёнка
01.07.1898

Сын: Восторгов Сергей Васильев

Мать ребёнка: Восторгова Лидия Васильева

Рождение ребёнка
30.08.1911

Сын: Восторгов Борис Васильев

Мать ребёнка: Восторгова Лидия Васильева

Смерть
Неизвестно

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