Ахмедов Бахтияр
Место рожденияг.Ташкент Узбекская ССР
Дата рожденияОколо 1942
Дата смертиОколо 1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1965
г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 15.02.1968
г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1971
г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1974
г.Ташкент, Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1992
г.Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан