Ахмедов Бахтияр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедов Бахтияр

Место рождения

г.Ташкент Узбекская ССР

Дата рождения

Около 1942

Дата смерти

Около 1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
12.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедова Дания Сибгатуллаевна

г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 15.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедова Дания Сибгатуллаевна

г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедова Дания Сибгатуллаевна

г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедова Дания Сибгатуллаевна

г.Ташкент, Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмедова Дания Сибгатуллаевна

Смерть
Около 1992
г.Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
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