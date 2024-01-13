Салахова Асия Минвалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахова Асия Минвалиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салахов Ильдус Гаязович

Рождение ребёнка
22.01.1987

Дочь: Большакова Эльвира Ильдусовна

Отец ребёнка: Салахов Ильдус Гаязович

Рождение ребёнка
02.04.1990

Сын: Салахов Роберт Ильдусович

Отец ребёнка: Салахов Ильдус Гаязович

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