Салахова Асия Минвалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1987
Дочь: Большакова Эльвира Ильдусовна
Отец ребёнка: Салахов Ильдус Гаязович
Рождение ребёнка
02.04.1990
Сын: Салахов Роберт Ильдусович
Отец ребёнка: Салахов Ильдус Гаязович