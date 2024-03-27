(Перязева) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения17.02.198
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.198
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности