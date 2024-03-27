(Перязева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Перязева) Екатерина Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.02.198

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.198

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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