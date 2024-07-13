Бирюков Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бирюков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Алексей

Мать ребёнка: Бирюкова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Иван

Мать ребёнка: Бирюкова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Галина

Смерть
Неизвестно

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