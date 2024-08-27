Черединов Венедикт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черединов Венедикт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черединов Феодор Венедиктов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черединов Роман Венедиктов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черединов Илья Венедиктов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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