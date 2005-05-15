Давыденко (Петрушенко) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1928
Дата смерти15.05.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1954
Сын: Давыденко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Давыденко Николай Павлович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Бондаренко (Давыденко) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Давыденко Николай Павлович
Смерть
15.05.2005