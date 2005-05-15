Давыденко (Петрушенко) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко (Петрушенко) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1928

Дата смерти

15.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1928

Отец: Петрушенко Василий Петрович

Мать: Давыденко Марфа Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыденко Николай Павлович

Рождение ребёнка
08.09.1954

Сын: Давыденко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Давыденко Николай Павлович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Бондаренко (Давыденко) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Давыденко Николай Павлович

Смерть
15.05.2005

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