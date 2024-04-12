Соколов Иван Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Кондратий Куприянович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно