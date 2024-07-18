Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Никитич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Никитич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ксения Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Никитич
Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1912