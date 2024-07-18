Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Никитич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Никитич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ксения Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Никитич

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1912

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