Мокрица Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрица Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Около 1996 г.р.
2004 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Мокрица) Лида

Рождение ребёнка
Около 1996

Сын: Мокрица Роман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2004

Сын: Мокрица Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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