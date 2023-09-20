Мокрица Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Мокрица) Лида
Рождение ребёнка
Около 1996
Сын: Мокрица Роман
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2004
Сын: Мокрица Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана