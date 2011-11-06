Дубов Вячеслав Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1960
Дата смерти06.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1960
Отец: Дубов Егор Александрович
Мать: Дубова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
11.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.11.2011