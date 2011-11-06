Дубов Вячеслав Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубов Вячеслав Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1960

Дата смерти

06.11.2011

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1960

Отец: Дубов Егор Александрович

Мать: Дубова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
11.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.11.2011
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