(Воскресенская) Анна Макеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воскресенская) Анна Макеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1895

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1895

Отец: Воскресенский Макей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Образцов Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович

Россия Калиниская область, деревня Пунятино , кировский район
Рождение ребёнка
1922

Сын: Образцов Николай

Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Образцов Михаил

Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович

Рождение ребёнка
После 1933

Сын: Образцов Анатолий

Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович

Пунятино
В кемерово жил,бабушка Аня к ним приезжала. Сын Дмитрий является крестником моей бабушк
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович

Рождение ребёнка
22.09.1939

Дочь: Жигулина Анна

Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович

Россия Калиниская область, деревня Пунятино , осташковский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфеньева Лидия

Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Образцов Аркадий

Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Образцов Дмитрий Евдокимович

Смерть
1970
Россия Калиниская область, деревня Пунятино , осташковский район
Похороны
Неизвестно
сухошины село
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