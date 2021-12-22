(Воскресенская) Анна Макеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1895
Дата смерти1970
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1895
Отец: Воскресенский Макей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Образцов Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович
Россия Калиниская область, деревня Пунятино , кировский район
Рождение ребёнка
1922
Сын: Образцов Николай
Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Образцов Михаил
Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
После 1933
Сын: Образцов Анатолий
Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович
Пунятино
В кемерово жил,бабушка Аня к ним приезжала. Сын Дмитрий является крестником моей бабушк
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
22.09.1939
Дочь: Жигулина Анна
Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович
Россия Калиниская область, деревня Пунятино , осташковский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфеньева Лидия
Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Образцов Аркадий
Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Образцов Дмитрий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970
Россия Калиниская область, деревня Пунятино , осташковский район
Похороны
Неизвестно
сухошины село