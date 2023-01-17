Нефёдов (Горшёнёв) Дмитрий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Горшёнёв Тимофей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Нефёдов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Нефёдова Федотья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Нефёдова Федотья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Нефёдова Федотья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Нефёдов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Нефёдова Федотья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Нефёдова Федотья Прокофьевна
Смерть
Неизвестно