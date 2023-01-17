Нефёдов (Горшёнёв) Дмитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдов (Горшёнёв) Дмитрий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Горшёнёв Тимофей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Нефёдов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Нефёдова Федотья Прокофьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Нефёдов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Нефёдова Федотья Прокофьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Нефёдова Федотья Прокофьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Нефёдов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Нефёдова Федотья Прокофьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Нефёдов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Нефёдова Федотья Прокофьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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