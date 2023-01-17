Баринов Филипп Федоров
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1862
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1865
Дочь: Щенникова Параскева Филиппова
Мать ребёнка: Баринова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
02.03.1868
Мать ребёнка: Баринова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
?.09.1877
Мать ребёнка: Баринова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
24.07.1882
Дочь: Саламония Филипповна
Мать ребёнка: Баринова Матрона Алексеевна
Смерть
Неизвестно