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Баринов Филипп Федоров

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
25.01.1862

Жена: Баринова Матрона Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1865

Дочь: Щенникова Параскева Филиппова

Мать ребёнка: Баринова Матрона Алексеевна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1868

Мать ребёнка: Баринова Матрона Алексеевна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.09.1877

Мать ребёнка: Баринова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
24.07.1882

Дочь: Саламония Филипповна

Мать ребёнка: Баринова Матрона Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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