Петровская Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Петровский Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Петровский Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Петровский Борис Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно