Петровская Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Петровский Борис Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Петровский Борис Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Петровский Борис Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Борис Дмитриевич

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